قال فاروق بوعسكر، نائب رئيس هيئة الانتخابات التونسية، إنه لم يجري تسجيل خروقات كبيرة في عملية التصويت، كما أن عملية التصويت تمت ومرت بشكل جيد وهناك مؤشرات إيجابية لعدد المصوتين في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "بو عسكر"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، التي تُعرض على شاشة "TeN"، أن عملية التصويت وصلت لـ 19% من نسبة المسجلين في القوائم حتى الساعة الواحدة ظهرًا، والمؤشرات تؤكد زيادتها في الساعات الماضية إلى ما يفوق الـ 30%.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التونسيين مساء اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد الثورة.

وتوجه الشعب التونسي لانتخاب سادس رئيس في تاريخ البلاد خلفا للرئيس الراحل الباجى قايد السبسى، وذلك من بين 24 مرشحا، عقب إعلان المرشحين الرئاسيين، محسن مرزوق وسليم الرياحى الانسحاب من السباق نحو قصر قرطاج، ودعوة أنصارهما إلى التصويت لصالح المرشح المستقل وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدى.