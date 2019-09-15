توجه التونسيون، صباح اليوم، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لهم هو الثاني عبر الانتخابات المباشرة منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011.

من جهته، قال منجي الحرباوي الناطق باسم حزب حركة نداء تونس إن "الانتخابات ضعيفة من حيث الإقبال، ولكن هناك تصاعد ونتمنى بنهاية اليوم أن يكون الأمر في أحسن ما يرام إجمالا النسبة ضعيفة جدا كمشاركة".

وأضاف الناطق باسم "نداء" تونس التي تدعم المرشح عبدالكريم الزبيدي، في تصريح لـ"الوطن": "المؤكد سيكون هناك جولة ثانية للانتخابات، وهناك احتمالات كبيرة أن يكون في الجولة الثانية المرشح نبيل القروي الموجود في السجن".

وتشهد الانتخابات منافسة غير مسبوقة مع مشاركة 26 مرشحا في السباق إلى قصر قرطاج، وإنا كان انسحب منهم اثنان قبيل يوم الانتخابات لمصلحة المرشح عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق.

وأبرز المرشحين رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو مرشّح حزب "حركة النهضة" التابعة لتنظيم الإخوان الدولي.

وتبدو الانتخابات مفتوحةً على كلّ الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابيّة المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقّعاتهم، علماً أنّ القانون يحظر نشر نتائج عمليّات سبر الآراء خلال الفترة الانتخابيّة.

وستُجرى عمليّات الفرز في كلّ مكتب اقتراع، ويُنتظر أن تنشر منظّمات غير حكوميّة ومراكز استطلاع الآراء توقّعاتها الأوّلية على أن تُعلن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات النتائج الأوّلية في 17 سبتمبر.