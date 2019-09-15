قال عثمان جريو، عضو الحملة الرسمية لمرشح الرئاسة التونسية قيس سعيد، إن سبب تقدم المرشح الرئاسي في الفرز الأولي للانتخابات التونسية، يتمثل في عدم تقديمه لوعود براقة للمواطنين التونسيين.

وأضاف جريو في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "قيس سعيد لم يوزع وعودا كاذبة وهذا ما شعر به المواطنون، إضافة إلى أن برنامجه واضح وحديثه مع الناخبين كان صريحا"، مشيرا إلى أن جميع أعضاء الحملة من الشباب المتطوعين.

وولد قیس سعید المرشح للانتخابات الرئاسیة في 22 فبراير 1958 بتونس.

حصل على شھادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس وعلى دبلوم الأكاديمیة الدولیة للقانون الدستوري وعلى دبلوم المعھد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو بايطالیا.

بدأ حیاته المھنیة كمدرس بكلیة الحقوق والعلوم الاقتصادية والسیاسیة بسوسة سنة 1986 ثم انتقل للتدريس بكلیة العلوم القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة بتونس سنة 1999 كما شغل خطة مدير قسم القانون العام بكلیة الحقوق والعلوم الاقتصادية والسیاسیة بسوسة من سنة 1994 إلى سنة 1999.

اضطلع قیس سعید بخطط مقرر اللجنتین الخاصتین لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة لإعداد مشروع تعديل میثاق الجامعة ولإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربیة سنتي 1989 و1990 وخبیر متعاون مع المعھد العربي لحقوق الإنسان من سنة 1993 إلى سنة 1995.

وشغل سعید خطة كاتب عام ثم نائب رئیس الجمعیة التونسیة للقانون الدستوري في الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى سنة 1995.

يعمل عضوا بالمجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمیة الدولیة للقانون الدستوري منذ سنة 1997 وكذلك رئیس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطیة، وله عديد الأعمال العلمیة في مجالات القانون والقانون الدستوري خاصة.