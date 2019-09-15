أجرى المحاسب إسماعيل شلبي، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة على مطحني كفرالدوار ورشيد، للوقوف على توافر أرصدة القمح والدقيق المخصص للمخابز، بالجودة والمواصفات القانونية لإنتاج رغيف خبز جيد للمواطن.

وتبين لوكيل وزارة التموين، أن الطاقة الإنتاجية لمطحن كفرالدوار، 625 طن دقيق/ يوم، ومربوط عليه حصة تموينية 570 طن دقيق/ يوم، وتأكد من خلال التفتيش على المعمل بالمطحن وتحليل عينات من الدقيق المنتج، أنها مطابقة، كما تأكد من قانونية أوزان شكائر الدقيق، وهي 50 كيلو زنة الشيكارة.

كما تابع "شلبي"، مطحن رشيد التابع لشركة مطاحن الإسكندرية، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 80 طن/ يوم، ويقوم بتغطية حصص الدقيق لمدينة رشيد وقرية إدفينا، بواقع 60 طن لمخابز رشيد، والباقي لقرية إدفينا كجزء من حصتها اليومية، وتأكد من قانونية الأوزان.

وخاطب المهندس عادل عصفور، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الإسكندرية، التابع لها المطحن، لتدبير فني للمعمل الخاص بالمطحن، الذي تبين أنه مغلق منذ شهرين لعدم وجود فني، وقرر وكيل التموين، سحب عينة دقيق من المطحن، لإرسالها إلى المعامل المركزية بالوزارة، للوقوف على مدى مطابقتها للقرارات التموينية في هذا الشأن.

رافق وكيل التموين خلال الجولة، المهندسة منى زعطوط، مدير إدارة الصيانة بالمديرية، والمهندس حسين الدسونسي، كبير مفتشي الصيانة، واستقبله مديرا مطحني كفرالدوار ورشيد، المهندس حمدي الخولي، والمهندس محمود محارب.