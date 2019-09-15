قال رضا شرف الدين، القيادي بحزب قلب تونس، الذي يرشح نبيل القروي من السجن، إن مرشحهم سيذهب إلى جولة ثانية في انتخابات الرئاسية التونسية.

وأضاف شرف الدين، في تصريح لـ"الوطن": "هذا حسب كل المعطيات والمؤشرات، الشعب يقول كلمته".

وتوجه صباح اليوم التونسيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لهم هو الثاني عبر الانتخابات المباشرة منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011.

وأبرز المرشحين رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو مرشّح حزب "حركة النهضة" التابعة لتنظيم الإخوان الدولي.

وتبدو الانتخابات مفتوحةً على كلّ الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابيّة المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقّعاتهم، علماً أنّ القانون يحظر نشر نتائج عمليّات استطلاع الآراء خلال الفترة الانتخابيّة.

وتُجرى عمليّات الفرز في كلّ مكتب اقتراع، ويُنتظر أن تنشر منظّمات غير حكوميّة ومراكز استطلاع الآراء توقّعاتها الأوّلية على أن تُعلن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات النتائج الأوّلية في 17 سبتمبر.