نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن موقع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغزل في قناة الجزيرة القطرية مساء اليوم.

ووفق الإذاعة قارن نتنياهو "الجزيرة" بقنوات إخبارية ووسائل إعلام إسرائيلية مثل شبكتي القنوات،(News Channel IL) و(new sisrae l13) الإخباريتين الإسرائيليتين، وبين قناة الجزيرة القطرية.

واعتبر "نتنياهو" أن "الجزيرة" تعطي مزيداً من الاحترام، وتمنح مزيدا من الوقت للرد أو الإجابة، وفقا له.

وأتى حديث "نتنياهو" قبيل إجراء انتخابات الكنيست والتي ستجرى الثلاثاء المقبل.