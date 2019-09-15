قال محمد العش، عضو الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي التونسي قيس بن سعيد، إنه لا توجد حتى الآن أي معلومات مؤكدة بشأن عملية الفرز وموقع مرشحنا.

وأضاف "العش"، في تصريح لـ"الوطن": "نحن فقط نسمع من وسائل الإعلام أن الدكتور قيس متفوق في السباق الرئاسي، لكن ننتظر حتى الصباح".

وبدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التونسية مساء اليوم، حيث توجه الناخبون صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لهم هو الثاني عبر الانتخابات المباشرة منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011.

وأبرز المرشحين رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو مرشّح حزب "حركة النهضة" التابعة لتنظيم الإخوان الدولي.

وتبدو الانتخابات مفتوحةً على كلّ الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابيّة المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقّعاتهم، علماً أنّ القانون يحظر نشر نتائج عمليّات استطلاع الآراء خلال الفترة الانتخابيّة.

وتُجرى عمليّات الفرز في كلّ مكتب اقتراع، ويُنتظر أن تنشر منظّمات غير حكوميّة ومراكز استطلاع الآراء توقّعاتها الأوّلية على أن تُعلن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات النتائج الأوّلية في 17 سبتمبر.