قال رضا شرف الدين، القيادي بحزب قلب تونس، الذي يرشح نبيل القروي في الانتخابات الرئاسية التونسية رغم وجوده خلف القضبان على ذمة قضايا تبييض أموال، إن مرشحهم سيدخل إلى دور ثانٍ.

وأضاف "شرف الدين"، في تصريح لـ"الوطن": "القروي سيخوض جولة الإعادة أمام الأستاذ الجامعي المرشح قيس سعيد".

وتابع: "هذه مفاجأة لأن الاثنين من خارج الأسماء المعتادة، لكن القروي لديه شعبية".

وبدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التونسية مساء اليوم، حيث توجه الناخبون صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لهم هو الثاني عبر الانتخابات المباشرة منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011.

وأبرز المرشحين رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو مرشّح حزب "حركة النهضة" التابعة لتنظيم الإخوان الدولي.

وتبدو الانتخابات مفتوحةً على كلّ الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابيّة المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقّعاتهم، علماً أنّ القانون يحظر نشر نتائج عمليّات استطلاع الآراء خلال الفترة الانتخابيّة.

وتُجرى عمليّات الفرز في كلّ مكتب اقتراع، ويُنتظر أن تنشر منظّمات غير حكوميّة ومراكز استطلاع الآراء توقّعاتها الأوّلية على أن تُعلن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات النتائج الأوّلية في 17 سبتمبر.