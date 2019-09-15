وفد "الصحة" يتوجه إلى بورسعيد لمتابعة "ميكنة" التأمين الصحي الشامل

يتوجه وفد من وزاره الصحة والسكان، مساء اليوم، إلى محافظة بورسعيد في زيارة تستمر لمدة يومين، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتابع الوزارة، اليوم، غرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا، لمتابعة تطبيق "الميكنة"، بالإضافة إلي الوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية بالمستشفيات.

ويعقد الوفد اجتماعا، غدا، بمشاركة ، الإنتاج الحربي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والوقوف على آخر مستجدات تطبيق الميكنة بالمنظومة الجديدة.