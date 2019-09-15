ضبط 12 صنف من الأدوية المهربة مجهولة المصدر بالقليوبية

داهمت إدارة التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية بشبرا الخيمة غرب إحدى الصيدليات وتمكنت من ضبط 12 صنف من الأدوية مجهولة المصدر والتركيب وغير مصرح بتداولها من الوزارة الصحة بكميات مختلفة، والتي تتنوع مابين الأقراص والكبسولات والأكياس والبخاخات والمراهم والجل.

كمات م ضبط بعض الأصناف الأخرى مختومة بخاتم هيئة النقل العام، وممنوع تداولها بالصيدليات العامة، وقد تم تحريز المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة.

جاء ذلك خلال مرور لجنة من مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بشبرا الخيمة غرب مكونة من الأطباء ناهد محمد، وفاطمة صبحي، وإيريني فوزي، في إطار خطة وزارة الصحة لضبط سوق الدواء وضبط الأماكن غير المرخصة التي تقوم بالاتجار في الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون ما يعرض صحة المواطنين للخطر.