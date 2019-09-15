نظمت إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالديوان العام بمحافظة دمياط، بالتنسيق مع قطاع الأعمال بحزب "مستقبل وطن" حفل تكريم رائدات التضامن الاجتماعي تقديرا لمجهوداتهم الكبيرة في نجاح المبادرة الرئاسية "100مليون صحة"، وذلك بمكتبة مصر العامة بحضور اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حسام عبدالغفار، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، النائب محمد الحصى، أمين حزب مستقبل وطن بدمياط، ومحمد أبوحجازي، أمين قطاع الأعمال بالحزب والراعي الرسمي للتكريم.

وأكد اللواء جمال عبدالرشيد في كلمته التي ألقاها عن تسخير جميع إمكانيات المحافظة لنجاح المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية لدعم صحة المواطن، متوجها بالشكر الجزيل للرائدات على ما بذلوه من جهد، والذي ساهم في تحقيق دمياط نسب عالية من المستهدف، كما وزع شهادات تقدير ومكافآت مالية نيابة عن محافظ دمياط.

وألقت مدير إدارة تكافؤ الفرص كلمة تحدثت خلالها عن أهم الجهود المبذولة في الفترة الحالية من أجل تحقيق أهداف القيادة السياسية، والتي تأتي اتساقا مع استراتيجية مصر 2030 لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ومناهضة أشكال العنف ضدها، والإشادة بتجربة الدكتورة منال عوض الرائدة لتنفيذ برنامج مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني حيث من المقرر تنفيذه بمدينة عزبة البرج فضلا عن اهتمامها البالغ بالرائدات، وتقديم أوجه الدعم لهن، وذلك لإيمانها الشديد بدورهن في دفع عجلة التنمية.