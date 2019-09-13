حصلت "الوطن" على صور لمحاولات انتشال جثمان طالب الطب الغارق في دمياط أحمد مجدي، حيث تواصل هيئة ميناء دمياط جهودا كبيرة في إخراج جثة طالب الطب الغريق من بين الصخور الخرسانية حيث تم اكتشافها وتعذر إخراجها حتى الآن، ويصاحب غطاسو الهيئة لنش إرشاد ببذل اقصى جهدهم في تقطيع وتفتيت الصخور التي تعوق اخراج الجثة بإستخدام شنيور "هيلتي" كبير.

وتوفي طالب بكلية الطب جامعة المنصورة غرقًا، الأربعاء الماضي، بشاطئ مدينة دمياط الجديدة، ولم يخرج جثمانه من المياه حتى كتابة هذا التقرير، الأمر الذي دعا أصدقاء الطالب لتدشين هاشتاج على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعنوان #انقذوا _أحمد_مجدي.

ولازالت المحاولات جارية لاستخراج جثة الطالب الغريق قبل موعد المد المتوقع لمياه البحر، الذي سوف يزيد من صعوبة التعامل مع الصخور الخرسانية.