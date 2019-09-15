أشاد الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الـ30 الذي يحمل اسم "فقه بناء الدول" كما أشاد بجهود وزارة الأوقاف في ملف تجديد الخطاب الديني.

وأكد رشوان في كلمته بالمؤتمر، أن حياة الإنسان في وطنه خيرا من مخيمات اللاجئين، مشيرا إلى أن أحداث 2011 وقعت بنوايا طيبة، إلا أنها سارت في اتجاهات مختلفة، ضاربا عدة أمثلة بما حدث في العراق وسوريا وغيرهما.

وأوضح نقيب الصحفيين أن بناء الدول ليست أمرا يمكن أن نراهن به، فحياة الإنسان في وطنه أيا كان خيرا من حياته في مخيمات اللاجئين.