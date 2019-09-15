أعلنت جامعة الأزهر عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة للعمل بمكتب تنسيق القبول بالجامعة، غدا الإثنين حيث يبدأ فتح باب تعديل الترشيح للطلاب والطالبات الجدد إلكترونيا غدا وحتى مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 18 سبتمبر.

وقال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، إن هذا القرار يأتي في إطار إعطاء الطلاب والطالبات فرصة أخيرة خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق الكليات، وفي إطار التيسير على الطلاب والطالبات الجدد، في ضوء تعليمات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

وطالب نائب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بسرعة تعديل الترشيح على البوابة الإلكترونية طبقًا للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي حتى مساء يوم الأربعاء 18 سبتمبر من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.