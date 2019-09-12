نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر.. طب بنات 96.61%

أعلنت جامعة الأزهر الشريف نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام 2019-2020.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن 97 ألف طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية للقبول بجامعة الأزهر، وعدد الناجحين في الثانوية الأزهرية هم 116 ألف، وتخلف 19 ألف عن التسجيل.

نتيجة تنسيق الأزهر.. الحدود الدنيا لكليات القمة

وجاءت نتيجة تنسيق كليات القمة شعبة علمي بنات كالآتي: طب القاهرة 628 بنسبة 96.61 %، طب بنات دمياط 625 درجة بنسبة 96.15%، طب بنات أسيوط 622 بنسبة 95.69%، طب أسنان بنات القاهرة 623 بنسبة 95.84%، صيدلة القاهرة 619 بنسبة 95.23%، هندسة القاهرة 606 بنسبة 93.23%

أما القسم الأدبي فجاء تنسيق كليات القمة، كالآتي: اللغات والترجمة دراسات إسلامية 559 بنسبة 88.73%، وترجمة فورية 548 بنسبة 86.98%.

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