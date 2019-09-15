إصابة شخصين في انقلاب سيارة على رافد جمصة الدولي بالدقهلية

أصيب شخصين في الدقهلية اليوم، نتيجة حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق رافد "المنصورة - جمصة" الدولي، بعد اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة بعد كوبري عمار.

تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "المنصورة - جمصة".

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل رقم "د ه ع 1648" على طريق "المنصورة - جمصة" بعد كوبري عمار بمسافة 2 كيلو متر، ونتج عنها اصطدامها بعامود إنارة، وإصابة رمضان محمد علي، 50 عاما، والسيد محمد نصرالدين، 27 عاما، ومقيمان بقرية "زيان" مركز بلقاس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.