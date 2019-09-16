يكره مولود برج الجوزاء العزلة والإنطوائية، ويتميز بأنه من الشخصيات الاجتماعية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم للبرج على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

عطارد في وضع داعم مما يشحذ موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بالقدرة على العطاء وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.