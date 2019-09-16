علاقة مواليد برج السرطان قوية ومتينة ولا تتأثر بالعوامل والمؤثرات الخارجية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم للبرج على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزلك العاشر وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وقد يتسبب لك ذلك في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع الأحباب.. عليك بالصبر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.