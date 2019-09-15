بهدف تحسين مستوى الخريج ومواكبة للمناهج العلمية الحديثة، تم تطبيق نظام جديد بكليات الصيدلة للجامعات المصرية، بزيادة مدة الدراسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 5 سنوات، لنيل درجة البكالوريس "pharm d"، حيث يعقبها عام للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، وتضمن القرار، الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها كليات الصيدلة.

وعلقت الدكتور ناهد مرتضى عميد كلية الصيدلة السابق جامعة عين شمس، على زيادة مدة الدراسة بكليات الصيدلة قائلة إن نظام الدراسة الجديد يساعد على تأهيل الطلاب بشكل أفضل لسوق العمل وذلك نظرا لإتاحة فرصة أكبر للتدريب.

وأضافت ناهد لـ"الوطن"، أن إضافة عام على مدة الدراسة بكليات الصيدلة عام أصبح ضرورة مع النظام الدراسي الجديد "pharm d"، الذي يتطلب حصول طالب على تدريب تحت إشراف الجامعة لمدة عام كامل، موضحة أن هذا النظام يتناسب مع الأساليب العلمية الحديثة.

وأشارت إلى أن النظام الدراسي الجديد "pharm d"، ومدة فترة الدراسة سيساعد الطالب على الحصول على قدر كبير من التعليم النظري والتدريب العملي في التعامل مع المريض في تخصصه الدوائي.

واشترط النظام الدراسي الجديد لنيل درجة الماجستير في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة "pharm d"، أو بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات أو أن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل.

ويشترط في نيل درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في العلوم الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات.