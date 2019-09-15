قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن مصر منذ أن ترأست الاتحاد الإفريقي وهي تسعى بكل جهد لاستقرار القارة السمراء سياسيا وازدهارها اقتصاديا.

جاء ذلك خلال تعليقه على إقامة مؤتمر الاستثمار في القارة الإفريقية، تحت عنوان "أفريقيا 2019"، في مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E".

وأضاف "البنا"، أن القارة السمراء يجب أن تتبوأ مكانتها الدولية بما لديها من موارد طبيعية وبشرية على كل المستويات، فضلًا عن قوة عمل من فنيين مهندسين وأطباء تستطيع أن تصنع مستقبل للقارة، موضحًا أن الاستثمار يُعد السبيل لبناء طاقات إنتاجية في جميع نشاطات القطاع الاقتصادي.

وأشار إلى أن الاستثمار يؤدي إلى توفير فرص عمل وزيادة الدخل، كما أن المؤتمر في ذلك التوقيت مهم للغاية، لأن مصر أصبحت نقطة جذب لدى الكثيرين، مشيرا إلى أنه على المستثمرين الوطنيين من أبناء القارة الاستثمار فيها.

وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم الأحد، إنها أطلقت الموقع الرسمى لمؤتمر "أفريقيا 2019" تحت اسم "investment for africa".

وتنظم وزارة الاستثمار مؤتمر "أفريقيا 2019" بالتعاون مع وزارتي الخارجية، والتجارة والصناعة في يومي 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.