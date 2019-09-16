زاهي حواس عن "أوبرا توت غنخ آمون": "أنا اللي هكتب الإسكريبت"

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، تفاصيل أوبرا "توت عنخ آمون"، التي من المفترض أن تعرض على هامش حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، على أن يكتب هو الإسكريبت الخاص بها.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن أوبرا عايدة أُنتجت منذ 148 عاما ولابد من تغييرها، مشيرا إلى تسمية الأوبرا الجديدة باسم "توت عنخ آمون"، لأنه البطل في المتحف المصري الجديد، وأنه ستمر 100 عام على اكتشاف المقبرة في 4 نوفمبر 2022.

وأكد أن العالم أجمع سيحتفل بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، مشيرا إلى أن العالم أجمع يهتم بتوت عنخ آمون، حيث زار متحفه في باريس أكثر من مليون ونصف شخص.

وأوضح حواس أن المشهد الأول في العرض الأوبرالي هو ميلاد توت عنخ آمون بتل العمارنة في الوقت الذي كان لدى نفرتيتي زوجة أخناتون 6 فتيات، مشيرا إلى أنها تضايقت نظرًا لأن توت عنخ آمون سيصبح ملكا وبناتها لن يكونوا ملوكا، فاستعانت بكاهن شرير وأخبرها بضرورة قتل توت عنخ آمون على يد ملك كوش "السودان" التي كانت في عداء مع مصر في هذا الوقت، ولكن حور محب تمكن من إنقاذه.

وأعلن حواس أن شهر أكتوبر القادم سيشهد إعلان ميلاد أوبرا جديدة باسم "توت عنخ آمون" في نيويورك بمشاركة فنانين عالميين، مشيرًا إلى عرض الأوبرا ضمن احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير.