طالب الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، اتحاد الكرة بأن يحذو حذو الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في الترتيب والتنظيم، مشيرا إلى أنه شاهد في إحدى المباريات في لوس أنجلوس مدى روعة التنظيم والأسلوب الجيد لإدارة المباريات والتي تظهر حضارة البلاد.

وأوضح حواس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي الزملكاوي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن المشجعين المصريين لا ينبغي أن يكونوا متعصبين لكرة القدم، ولكن يجب أن يتحلوا بالروح الرياضية والاعتراف بخسارة أنديتهم وخاصة جماهير الأهلي والزمالك لأن الناديين رموز للدولة المصرية.

انتقد الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار المصري، هزيمة النادي الأهلي أمام بيراميدز بهدف مقابل لا شيء وخروجه من مسابقة كأس مصر، وقال إن حال النادي الأهلي لا يسر عدو ولا حبيب في الوقت الحالي، بسبب الأداء الذي قدمه الأهلي في مباراة كأس مصر، موضحًا أن أداء الأهلي كان سيئا للغاية مما أدى إلى خسارته، كما أن نادي الزمالك لا يستحق أن يأخذ لقب الدوري المصري "لأنه فريق خايب"، على حد قوله.