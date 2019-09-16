"لا تهتموا كثيرا، ولا تعاتبوا أحدا، ولا تركضوا خلف أحد لتذكروه بوجودكم".. آخر جملة كتبها الطالب المصري أبانوب دميان حبيب، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل أن يخطفه الموت غريقًا خلال رحلة طلابية في أوكرانيا، محل دراسته.

وفي خبر صادم، أعلنت الجالية المصرية في أوكرانيا وفاة الطالب المصري، الذي يدرس بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بجامعة لفيف الطبية الوطنية باسم "دانيلا هاليتسكوهو" غربي أوكرانيا.

الحكم والأقوال المأثورة طغت على الحساب الرسمي للطالب الغريق عبر فيسبوك، حيث كتب في إبريل من العام الماضي، "ربما الابتعاد قاتل، لكنه الأفضل من قرب بلا تقدير"، كما نشر جملة عبر من خلالها عن وضع الحياة الحالي قائلًا: "لذلك يصمت العاقل فى ذلك الزمان، لأنه زمان رديء".

وفي مايو من العام الماضي، حرص الشاب القبطي على تهنئة أصدقائه من المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم حيث كتب: "إلى جميع الأصدقاء والأحباء.. يهلّ الشّهر يا غالي وأنا أهنّيك بقدومه، عساك يا طيب الغالي بخير وصحة تصومه"، كما نشر فيديو كليب لأغنية "يعلم ربنا" تتر مسلسل "نسر الصعيد" الذي عرض في الموسم الرمضاني.

ولم ينس أبانوب تهنئة أصدقائه أيضًا في عيد الفطر المبارك، "كل عام والأخوة والأحباء والأصدقاء بخير وعيد فطر سعيد عليكم إنشاءالله".

يبدو أن أبانوب تأثر بسفره خارج مصر ومحافظته الغردقة، فدائما ما أظهر معاناته من تقلبات وصدف الحياة التي لا يرسى بسببها على بر، فكتب: "ناس تجمعك بيهم الصدف، و ناس تعرفهم بحكم الظروف، وناس تبقى نفسك تقرب منهم بس الدنيا بتبعدك، وناس تبقى نفسك تبعد عنهم بس الدنيا بتقربك منهم.. ومحدش عارف هنروح على فين"، فيما أظهر "دميان" تواضعه حينما كتب: "متديش لنفسك قيمة، أكتر من التراب".

وبداخل جامعة لفيف نشر الشاب المصري الراحل صورا عديدة له بينت سعادته بالدراسة في أوكرانيا.

كما شارك أصدقاءه لحظات نجاحه من خلال نشر نتيجته الدراسية، وعلق عليها: "الحمد لله".

كما أعاد نشر صورة مكتوب عليها "أنا معايا ربنا أحسن من أي حد"، فيما كتب منشور ودع من خلاله أصدقاءه أثناء سفره، قائلًا: "باي باي".

وقبل وفاته بعام، شارك بـ"إيفنت" لمشاهدة مسرحية بعنوان "وادي الموت" التي عُرضت في الغردقة.

وأجرى رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا الدكتور وليد عطية، الاتصال عبر ممثلي الجالية الاتصال بأهله، مطالبا الشرطة الأوكرانية بفتح تحقيق في الحادث، وأعرب عن استعداد الجالية لتنسيق نقل الجثمان إلى مصر.