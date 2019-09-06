كشف محمد الحسيني، أحد الطلاب المصريين الذين تعرضوا للنصب في أوكرانيا، تفاصيل تعرضه للنصب من قبل إحدى الجامعات الأوكرانية.

وقال الحسيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، إنه سافر إلى أوكرانيا عن طريق مكتب سمسرة، مشيرًا إلى أنه وقع عقدًا مع الجامعة مثل أي طالب: "العقد كان مكتوبًا باللغة الأوكرانية، وطلبنا ترجمته إلى اللغة الإنجليزية".

وأضاف: "محدش رضي يترجم فمضينا وخلاص، بعدها اكتشفنا إننا مضينا عقد مع سمسار كبير وهو اللي فاتح الجامعة، لكن العقد اكتشفنا إنه مكنش ممضي مع الجامعة وهو اللي ماسك مكاتب مصر، مكناش مديين خوانة".

وتابع أنه دفع حوالي 5 آلاف دولار للالتحاق بالجامعة، وعمومًا فإن المبالغ المدفوعة تتراوح ما بين 7 آلاف دولار و13 دولار.

وأردف أنه وجميع الطلاب الذين تعرضوا للنصب درسوا 3 سنوات في نفس الجامعة، وعندما طلبوا سحب ملفاتهم لنقلها إلى جامعة معترف بها في مصر، رفضت الإدارة وابتزت الطلاب وهددتهم بالفصل والترحيل.

وأرسل أحد الطلاب المصريين في أوكرانيا، استغاثة للصفحة الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن زميل له يدعى "أ.أ.م.ع"، والذي تعرض لنزيف في المخ ولا يوجد رعاية صحية مناسبة له.

وبناء على ذلك، تجاوبت الوزارة مع الاستغاثة، وتواصل اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، بالتواصل مع علي بيومي، رئيس الجالية في أوكرانيا؛ لمتابعة الحالة.

وأفاد رئيس الجالية بأن حالة الشاب تم عرضها على أحد الأطباء الكبار بالعاصمة "كييف" لمتابعة حالته، تمهيدا لنقله إلى هناك، لتلقي العلاج المناسب، لعدم توافر الإمكانيات الطبية في المدينة التي يوجد بها.