رئيس "اقتصادية الذهب": الصناعة في مصر تضاهي العالم

قال الدكتور ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الذهب تقدمت في مصر بشكل كبير وأصبحت تضاهي المنتجات العالمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن مصر في حاجة لإخراج كوادر جديدة قادرة على إنتاج وصناعة مشغولات ذهبية تضاهي المنتجات العالمية، مشددا على ضرورة نقل الخبرات القديمة لصناع الذهب للأجيال الجديدة للاستفادة منها، مؤكدا أن مدرسة الذهب والحُلي تعتبر فرصة لنقل هذه الخبرات للأجيال الجديدة لتستفيد منها.

وأشار فرج إلى أن التعليم في المدرسة سينقسم لشقين أحدهما عملي والآخر نظري، لافتا إلى أن لكل عيار ذهبي متخصص مختلف، بالإضافة إلى تخصصات الألماظ وتشكيله والذي يحتاج لخبرات عالية.

وتوقع فرج حدوث طفرة حقيقية في صناعة الذهب خاصة بعد الاستعانة بخبراء أجانب للتدريس في مدرسة الذهب والحلي، بجانب المدرسين المصريين.