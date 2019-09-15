قررت نيابة القصير اليوم الأحد، دفن جثامين 4 شباب إثر انهيار صخرة جبلية عليهم أثناء التنقيب عن الذهب بأحد الأودية خلف منجم السكري بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحرالأحمر.

وتبين أن الشباب جميعهم من مركز إدفوا بمحافظة أسوان، وكانوا ينقبون عن خام الذهب بطريقة غير شرعية بمنطقة تسمى محطة 2، وبحوزتهم سيارة نقل، وانهارت عليهم صخرة جبلية منذ يومين أدت لوفاتهم، واكتشف ذووهم سقوط الصخرة عليهم بعد وجود السيارة بالقرب من مكان الواقعة.

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، يفيد بمصرع 4 شباب، إثر انهيار صخرة جبلية عليهم بأحد الأودية الجبلية خلف منجم السكري.

وجرى نقل الجثامين للمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وقررت نيابة القصير استخراج تصاريح الدفن بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.