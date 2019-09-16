أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن الفنان الراحل إسماعيل ياسين تعرض للظلم بقوة في السنوات السبع الأخيرة من حياته.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن إسماعيل ياسين كان يشعر بالظلم والقهر في السنوات الأخيرة من حياته وفقد القدرة على مقاومة الأمراض.

وأوضح الشناوي أن الفنان الراحل لم يجد من يحنو عليه ويخرجه من عثرته رغم علاقته الطيبة بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وتابع، "اتعذب كتير ولم يجد من يحنو عليه ومحدش خرجه من المأزق اللي عاشه"، معتبرا أن الفنان الراحل إسماعيل ياسين مسئول عن جزء من مأساته بأنه كان يجب عليه أن يغير طريقته وأسلوبه في الستينيات وأن يتيقن أن هناك تغيرات كبيرة حدثت في المجتمع المصري.

وأشار الشناوي إلى أن إسماعيل ياسين كان يقدم 20 فيلما في العام الواحد وهو ما لم يستطع أي فنان في العالم أن يقوم به، مشيدا بدوره في جعل المصريين يقبلون على الالتحاق بالجيش بعد أفلامه في البحرية والجيش والقوات الجوية، وأن هذه الأفلام عبرت عن أحد أهداف ثورة يوليو بإقامة جيش وطني قوي.