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استقرار أسعار الذهب.. عيار 21 بـ 683 جنيها

استقرار أسعار الذهب.. عيار 21 بـ 683 جنيها

البرلمان: تغليظ عقوبة ترويج الأكاذيب على "السوشيال ميديا"

البرلمان: تغليظ عقوبة ترويج الأكاذيب على "السوشيال ميديا"

قائمة الأطعمة الواجب تناولها لعقل صحي ونشيط.. أبرزها السمك والخضراوات

قائمة الأطعمة الواجب تناولها لعقل صحي ونشيط.. أبرزها السمك والخضراوات

صدفة جمعتها بكلب جريح.. منى زادة تبيع الملابس في شنط الرفق بالحيوان

صدفة جمعتها بكلب جريح.. منى زادة تبيع الملابس في شنط الرفق بالحيوان

في يومها العالمي.. طبقة الأوزون تعافت من الأشعة الضارة بنسبة 3%

في يومها العالمي.. طبقة الأوزون تعافت من الأشعة الضارة بنسبة 3%

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وصل لجولة الإعادة رغم حبسه.. السيرة الذاتية للمرشح الرئاسي نبيل القروي

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