أخبار متفوتكش.. الخارجية تعلن عدم الارتياح لطول مفاوضات "النهضة" ومقتل إرهابيين بسيناء

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

"شعبك مصدقك يا سيسي" يتصدر تويتر.. ومغردون: "تعيش وتعمر"

تصدر هاشتاج "شعبك مصدقك يا سيسي"، موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حيث أبدى المغردون تأييدًا كبيرًا للرئيس عبدالفتاح السيسي وثناءً على المشروعات العملاقة التي يجري العمل عليها في الفترة الحالية.

تفاصيل مقتل مجموعة إرهابية بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية، إصابة 3 ضباط وأحد الأفراد خلال تعاملها مع مجموعة من العناصر الإرهابية، بمنطقة "جلبانة" بشمال سيناء، وذلك خلال محاولاتهم الإعداد والتخطيط لتنفذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، ما أسفر عن مقتلهم جميعًا، جاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في تتبع العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية التي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة بالشرطة وطوائف الشعب المختلفة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن.

الخارجية تعلن عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة

استقبل وزير الخارجية، أمس، نظيرته الكينية مونيكا جوما، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير تسلم خلال اللقاء رسالة خطية موجهة من الرئيس الكيني "أوهورو كينياتا" إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور القائم بين البلديّن الشقيقين، حيث أكد لنظيرته الكينية على اعتزاز القاهرة بالمستوى المُتميز للعلاقات التي تربطها بكينيا، والتطلع إلى استطلاع آفاق التعاون في مجالات أكبر، وخاصةً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير أطلع من جانبه نظيرته الكينية على آخر مُستجدات مسار مفاوضات سد النهضة، مُعرباً عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، فضلاً عن الشواغل المصرية ذات الصلة في هذا الشأن.

ترامب: نعلم المتورط في هجمات أرامكو بالسعودية.. وجاهزون للرد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعلم من الجاني المتورط في تنفيذ الهجمات على منشآت النفط السعودية "أرامكو"، مؤكدا أن واشنطن جاهزة للرد على من قام بهذا الاعتداء، وقال ترامب في تغريدة بموقع تويتر: "هوجمت إمدادات النفط السعودية، هناك سببا للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، ونحن جاهزون للرد على الاعتداء اعتمادًا على التحقق أولا"، وأضاف: "لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة العربية السعودية حول من تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وكيف سنمضي قدما!"، بحسب "سكاي نيوز".

40% نسبة الإقبال في الانتخابات التونسية حتى إغلاق الأبواب

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في انتخابات الرئاسة التونسية، التي جرت أمس، في تمام الساعة السادسة بتوقيت تونس و السابعة بتوقيت القاهرة وبدأت عملية فرز الأصوات، بعد نحو نصف ساعة من الإغلاق، وأعلنت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات، أن نسبة التصويت في الداخل تتراوح بين 35% و 40%، في حين بلغت نسبة الإقبال على التصويت في الخارج، حتى إغلاق الأبواب، نحو 16.4%.

رئيس وزراء السودان يزور مصر وفرنسا الأسبوع المقبل

يزور رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك كلا من مصر وفرنسا قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، وكانت أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الوزراء إلى جوبا الخميس الماضي، كما تلقى دعوة من الرئيس الفرنسي لزيارة فرنسا.

وفاة طالب مصري غرقا في أوكرانيا.. والجالية: نطالب بفتح تحقيق

أعلنت الجالية المصرية في أوكرانيا وفاة الطالب المصري أبانوب دميان حبيب، الذي يدرس بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بمدينة لفيف غربي أوكرانيا، حيث غرق خلال رحلة طلابية، وأجرى رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا الدكتور وليد عطية، الاتصال عبر ممثلي الجالية الاتصال بأهله، مطالبا الشرطة الأوكرانية بفتح تحقيق في الحادث، وأعرب عن استعداد الجالية لتنسيق نقل الجثمان إلى مصر.

المترو: كمائن سرية "ثابتة ومتحركة" لتأمين الركاب مع بداية الدراسة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، انتهاء استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، الذي من المنتظر أن يبدأ في 21 سبتمبر الجاري، مؤكدة إجراء الصيانات العاجلة والبسيطة والجسيمة للقطارات، وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الأكثر كثافة، وتوفير "الفكة" لمنع الزحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات، وأكد المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، أن قطارات المترو جاهزة تمام لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن جميع القطارات خضعت لصيانات دورية قبل التشغيل للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والعاملين وحركة مسير القطارات.

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "ليا": "الله يبارك في ملاكنا"

نشرت الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة عائلية تجمعها ببناتها الثلاث وزوجها فادي الهاشم، وظهرت نانسي حاملة طفلتها الصغرى "ليا" وأمامها "تورتة" عيد ميلادها محتفلة بعيد ميلادها الأول، وكتبت نانسي معلقة على الصورة: "بارك الله في ملاكنا ليا".

بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية بعد الفوز على كانو سبورت في منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن يخوض الأهلي تدريباته عصر اليوم الاثنين بدون راحة استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك والتي من المقرر أن تقام يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش المصري ببرج العرب.