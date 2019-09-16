قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد في جامعة حلون إنّ مصر نجحت في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، بشهادة المؤسسات والتنظيمات الاقتصادية العالمية، فضلا عن نجاحها مصر في خلق بيئة استثمارية كاملة.

وأضاف سليمان في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ القيادة السياسية المصرية بالتنسيق والتعاون مع الوزرات المعنية، نجحت في دعم آليات ريادة الأعمال في مصر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وإنشاء مراكز لخدمات ريادة الأعمال، ما ساهم في نمو الاستثمارات الأجنبية المصرية.

وتابع أستاذ الاقتصاد أنّ العام 2019 لم يمثل خطوة مهمة على طريق الاقتصاد المصري فقط، بل نجحت مصر من خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي في تدعيم القارة السمراء، من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية للربط بين دول أفريقيا، وإزالة أي قيود وجمارك، ما يمثل تقدما كبيرا ودليلا واضحا على عزم أفريقيا على تحقيق التنمية والاندماج الإقليمي، في إطار تحقيق التنمية المستدامة لأفريقيا وتنفيذ رؤية 2063، وتتزايد معه طموحات وآمال الشعوب وتتعاظم فرص التجارة والاستثمار، إذ تمتلك أفريقيا ثروات طبيعية هائلة، وقوى العالم تتسابق للتعاون والاستثمار بها.