أصدر اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قرارا بتخفيض نسبة المجموع في بعض المدارس الفنية والتجارية والصناعية.

وقال يسري جاسر مدير التعليم بإدارة العريش التعليمية، إنّ تخفيض المجموع جاء كما يلي:

مدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات، 200 درجة بدلا من 190.

مدرسة الشهيد م.ا محمد سليمان التجارية بنين، 175 درجة بدلا من 170.

فصول رمانة الثانوية المشتركة، 170 درجة بدلا من 165.

مدرسة العريش الثانوية المعمارية، 170 درجة بدلا من 165.

وكان أولياء أمور الطلاب تقدموا بعدة طلبات لمحافظ شمال سيناء لتخفيض نسبة القبول بتلك المدارس، لإتاحة الفرصة للطلاب بدخولها.