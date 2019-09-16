نائب محافظ شمال سيناء يطالب بتنمية محمية الزرانيق

أكد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء أهمية محمية الزرانيق بالنسبة لمصر وسيناء، مطالبا بتنميتها واستثمارها وتعظيم الاستفادة منها.

ولفت نائب المحافظ في أثناء ترؤسه للاجتماع المنعقد لتحديد رؤية المحافظة في تطوير المحمية، بحضور المتخصصين والجهات المعنية، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المحمية واستثمارها وتنميتها، في إطار قرار مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2019، وقرار وزارة البيئة رقم 189 لسنة 2019 بهذا الشأن.

وأكد الخولي وضع رؤية للمحافظة بشأن استخدام محمية الزرانيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ إنّ الأنشطة والمشروعات التي يمكن تنفيذها في محمية الزرانيق وسبخة البردويل تتفق مع الأنشطة المصرح بممارستها، والتي لا تعرض المنطقة للتلوث أو التدمير أو تضر بطبيعة المنطقة أو بالحياة البرية أو البحرية أو النباتيه أو القيمة الجمالية.

بدوره، أكد المهندس جمال حلمي مدير إدارة شؤون البيئة في ديوان عام المحافظة أنّ محمية الزرانيق تبلغ مساحتها 250 كيلو متران وتمّ إعلانها لحماية مسار هجرة الطيور، وتقتصر الأنشطة الاقتصادية في المحمية على صيد الأسماك ورعي الأغنام وإنتاج ملح الطعام والملح الصناعي، وصيد السمان ومشاهدة الطيور، فضلا عن الأبحاث العلمية المتعلقة بالغطاء النباتي والحياة البرية.