قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فصل الخريف بدأ مبكرا عن موعده الطبيعي بـ10 أيام.

وأضاف عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر في الصباح الباكر، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ درجات الحرارة أصبحت في معدلاتها الطبيعية، والشبورة تظهر في الصباح الباكر على أغلب الطرق، خاصة بالمناطق القريبة من زراعات، مطالب المواطنين توخي الحذر في الساعات الأولى من الصباح بسبب الشبورة، ولا توجد فرص لسقوط الأمطار اليوم، كما أنّ نسبة الرطوبة في السواحل الشمالية 85% والوجه القبلي 75%، ولا يوجد أي نشاط للرياح على البحرين الأحمر والمتوسط.