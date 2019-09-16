قال الدكتور نبيل المدني أستاذ تنمية الدواجن بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، إنّ قرار منع استيراد الدواجن لن يؤثر على المستهلك بشكل ملحوظ، فهذا القطاع رغم الأزمات التي يمر بها من ارتفاع أسعار العلف وطرق التدفئة شتاء، إلا أنّه قادر على إشباع السوق المحلي.

وأضاف المدني في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنّ استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة من الدول الأخرى، وبيعها في السوق المحلى بأسعار أقل من الدواجن المبردة والحية، خطر يهدد استقرار القطاع الداجني والمنتج المحلي من الطيور.

وتابع أستاذ تنمية الدواجن بكلية الزراعة بجامعة عين شمس أنّ هناك رقابة صارمة على الضوابط البيئية والصحية لمزارع الدواجن، ما يصب في صالح المربين، إذ إنّ تنفيذ الضوابط يزيد الإنتاجية في المزارع، كما أنّ اهتمام المربين بعملية التغذية الصحيحة للدواجن يزيد حجم الإنتاجية، وهناك أعلاف مختلفة للدواجن حسب فئاتها العمرية.

ولفت المدني إلى أنّ الزيادة في أسعار الدواجن تأتي على حسب العرض والطلب، وهذا أحد أسباب عدم زيادة أسعار اللحوم في فترة عيد الأضحى، واستقرار سعر الدواجن طوال الأسابيع الماضية.