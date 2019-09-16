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النصب باسم الجامعات الدولية

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عاجل.. السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة والنائب العام

عاجل.. السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة والنائب العام

مصرع شخص في خصومة ثأرية بقنا

مصرع شخص في خصومة ثأرية بقنا

تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفالنسيا

تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفالنسيا

الزملوط يدفع بقافلة طبية للكشف علي السجناء في الوادي الجديد

الزملوط يدفع بقافلة طبية للكشف علي السجناء في الوادي الجديد

رئيس الوزارء يشيد بتطوير البنية الأساسية في المنطقة الحرة بمدينة نصر

رئيس الوزارء يشيد بتطوير البنية الأساسية في المنطقة الحرة بمدينة نصر

"سويفل" تطمح لزيادة رأسمالها لـ مليار دولار خلال 5 سنوات

"سويفل" تطمح لزيادة رأسمالها لـ مليار دولار خلال 5 سنوات

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"غزة".. الموت بـ"ورقة اقتراع"

"غزة".. الموت بـ"ورقة اقتراع"

"باب الالتحاق المقفول يفتحه سمسار".. النصب باسم الجامعات الدولية

"باب الالتحاق المقفول يفتحه سمسار".. النصب باسم الجامعات الدولية

بالمصارحة.. الدولة تحاصر "الشائعات": 193 تقريراً حكومياً للرد على "الظاهرة الخبيثة"

بالمصارحة.. الدولة تحاصر "الشائعات": 193 تقريراً حكومياً للرد على "الظاهرة الخبيثة"

الكلاب الضالة تثير ذعر طلاب المدارس: "شوفوا لنا حل"

الكلاب الضالة تثير ذعر طلاب المدارس: "شوفوا لنا حل"

تكريم عامل مثالى فى يوم تقاعده: "عملت لنفسك تاريخ"

تكريم عامل مثالى فى يوم تقاعده: "عملت لنفسك تاريخ"

صعود مرشح محبوس ومنطقة تمتنع عن التصويت.. 10 مشاهد من انتخابات تونس

صعود مرشح محبوس ومنطقة تمتنع عن التصويت.. 10 مشاهد من انتخابات تونس

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