أطلق مركز معلومات الجمعية العمومية لقسمي الفتوي التشريع بمجلس الدولة، برنامجا إلكترونيا يعمل على أجهزة الحاسب الآلي، ليتيح لقضاة مجلس الدولة البحث والاطلاع على الفتاوى التي أصدرتها الجمعية العمومية منذ العام 1948 وحتى آخر جلساتها، فضلًا عن إعداد تطبيق يعمل على أجهزة المحمول لتسهيل عملية البحث.

ويتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج والتطبيق بصفة دورية، عقب جلسات الجمعية العمومية، والانتهاء من إعداد التبليغات الخاصة بالفتاوى الصادرة، للجهات الإدارية المعنية بطلبات الرأي أو النزاعات التي عرضت عليها.

يأتي ذلك حرصًا على اطلاع قضاة المجلس بالمستحدث من فتاوى الجمعية ومعاونتهم في أداء رسالتهم السامية، ما يساهم في سرعة إنجاز الدعاوى المعروضة أمامهم، وتم إسناد هذا الشأن للمستشار أمير يعقوب مكسي نائب رئيس مجلس الدولة، عقب عودته من الإصابة التي تعرض لها وأسفرت عن تلقيه 3 طلقات نارية في قدميه إثر العملية الإرهابية التي تعرض لها في مدينة العريش، والتي استهدفت الفندق الذي كان يقيم به القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية في نوفمبر عام 2015.