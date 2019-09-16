أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشـركات القطاع الخاص المنظم عام 2017.

وجاء من أهم المؤشرات ما يلي:

- بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيـذ 59.2 مليار جنيه عام 2017 مقابل 55.6 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 6.5% تركزت هذه الزيادة في قطاع الإنشـاءات وخصوصًا نشاط تشييد البنـايات وكذلك قطاع المعلومات والاتصالات.

- بلغت قيمة الالتزامات طويلة الأجل51.1 مليار جنيه عام 2017 مقابل 43.9 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 16.4% تركزت هذه الزيادة في قطاع الصناعات التحويلية وخصوصًا صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.

- بلغــت قيمـة الأصـول الثابتة بالتكلفة 423.0 مليار جنيه عام 2017 مقـابل 318.9 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 32.6% تركزت هذه الزيادة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر، وخصوصًا نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي وقطاع الصناعات التحويلية وخصوصًا نشــاط صناعـة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.

- بلغت قيمة إيرادات النشاط الجاري 461.2 مليار جنيه عام 2017 مقابل 327.3 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 40.9% تركزت هذه الزيادة في قطاع الصناعات التحويلية وخصوصًا نشاط صناعة منتجـات الفلزات القاعدية وقطـاع المعلومات والاتصالات.

- بلغت قيمة تكاليف النشاط الجاري 504.1 مليار جنيه عام 2017 مقابل 373.2 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 35.1% تركزت هذه الزيادة في قطاع الصناعات التحويلية وخصوصًا نشــاط صناعـة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.

- بلغت قيمة أرباح العام "الفائض القابـل للتوزيع" 41.7 مليار جنيه عام 2017 مقابل 31.1 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 34.1% تركزت هذه الزيادة في قطاع الصناعات التحويلية وخصوصًا نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيماوية.