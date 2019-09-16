"مكنش قصدي اقتله، ده أخويا، هو كان بيفك الاشتباك بيني وبين أبويا، دي لعنة الميراث" بهذه الكلمات اعترف عاطل بتفاصيل قتل شقيقه داخل شقتهم بمدينة نصر حسب ما ذُكر في محضر الشرطة.

المتهم أضاف في اعترافاته: "طلبت من والدي الحصول على حقي في الميراث، فحدثت مشادة كلاميه مع والدي، واشتبكنا بالأيدي، ثم حضر أخي، وبدأ في توبيخي، وفك الاشتباك مع والدي، فأمسكت سكين المطبخ وسددتها في صدره، فسقط جثة هامدة".

وواصل المتهم اعترافاته قائلًا: "سمعت صراخ والدي، لم أشعر بشيء، إلا ورجال الشرطة ييتهموني بقتل أخي ".

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت مباحث القاهرة، ألقت القبض على عاطل متهم بقتل شقيقه في مدينة نصر بالقاهرة، وبينت التحريات أن الجريمة كانت بدافع الصراع على الميراث.

وبينت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، أنَّ مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب الخلاف على الميراث "شقة".

وأوضحت التحريات، أنَّ المتهم استل سكينًا وسدد طعنه نافذة في صدر أخيه فسقط جثة هامدة.

تلقى المقدم محمد ناصر رئيس مباحث مدينة نصر أول، إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول شاب في العقد الثالث من العمر، مصابًا بطعنة نافذة في الصدر، وكلف العميد محمد يوسف مدير المباحث الجنائية، بكشف تفاصيل الحادث.

وخلصت تحريات المباحث، إلى أنَّ خلافًا نشب بين المجني عليه والمتهم على الميراث، وانتهى بمقتل الأول، موضحة أنَّ المتهم تشاجر مع والده قبل قتل شقيقه، وعقب تدخل المجني عليه لفض المشاجرة، طعنه شقيقه.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.