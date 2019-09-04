فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، فقد واصلت أجهزة وزارة الدخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة.. وقد أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال شهر يونيو الماضى عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية:

تأمين تنفيذ ( 325 ) حالة إزالة متنوعة .

تأمين تنفيذ (49) قرارات إلغاء تخصيص وسحب.

تأمين تنفيذ (361) قرار غلق وتشميع لمنشآت مخالفة لشروط التخصيص.

تأمين تنفيذ (737) قرار إيقاف أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص .

تأمين تنفيذ (9) قرارات إستئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات .

ضبط (511) مخالفات مبانى لشروط التخصيص .

ضبط (318) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص .

ضبط (385) تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى .

إزالة ورفع ( 1577) مخالفة فورية .

ضبط ( 92) واقعة فض أختام .

ضبط (52) مخالفة مرورية.

فى مجال البحث الجنائى :

ضبط (2) قضية تزوير.

ضبط (9) قضايا تموين.

ضبط (137)مخالفة بيئة ونظافة وإلقاء مخالفات بالطريق العام.

ضبط (81) مخالفة بائع جائل وعدم حمل شهادة صحية.

ضبط (83) قضية سرقة تيار كهربائى ، ومياه عمومية .

ضبط (92) قضية إتلاف مال عام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.