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النصب باسم الجامعات الدولية

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رئيس الوزارء يشيد بتطوير البنية الأساسية في المنطقة الحرة بمدينة نصر

رئيس الوزارء يشيد بتطوير البنية الأساسية في المنطقة الحرة بمدينة نصر

"سويفل" تطمح لزيادة رأسمالها لـ مليار دولار خلال 5 سنوات

"سويفل" تطمح لزيادة رأسمالها لـ مليار دولار خلال 5 سنوات

حكم إضافة اسم الكافل الأول إلى المكفول.. الإفتاء تجيب

حكم إضافة اسم الكافل الأول إلى المكفول.. الإفتاء تجيب

محافظ الإسكندرية يوافق على خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي لـ200 درجة

محافظ الإسكندرية يوافق على خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي لـ200 درجة

مصممة جرافيك تخلد ذكرى فؤاد المهندس بأعمال مستوحاة من إبداعاته

مصممة جرافيك تخلد ذكرى فؤاد المهندس بأعمال مستوحاة من إبداعاته

عاطل يطعن شقيقه لتوبيخه بسبب الميراث: مكنش قصدي.. كنت بتخانق مع والدي

عاطل يطعن شقيقه لتوبيخه بسبب الميراث: مكنش قصدي.. كنت بتخانق مع والدي

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"غزة".. الموت بـ"ورقة اقتراع"

"غزة".. الموت بـ"ورقة اقتراع"

"باب الالتحاق المقفول يفتحه سمسار".. النصب باسم الجامعات الدولية

"باب الالتحاق المقفول يفتحه سمسار".. النصب باسم الجامعات الدولية

بالمصارحة.. الدولة تحاصر "الشائعات": 193 تقريراً حكومياً للرد على "الظاهرة الخبيثة"

بالمصارحة.. الدولة تحاصر "الشائعات": 193 تقريراً حكومياً للرد على "الظاهرة الخبيثة"

الكلاب الضالة تثير ذعر طلاب المدارس: "شوفوا لنا حل"

الكلاب الضالة تثير ذعر طلاب المدارس: "شوفوا لنا حل"

تكريم عامل مثالى فى يوم تقاعده: "عملت لنفسك تاريخ"

تكريم عامل مثالى فى يوم تقاعده: "عملت لنفسك تاريخ"

صعود مرشح محبوس ومنطقة تمتنع عن التصويت.. 10 مشاهد من انتخابات تونس

صعود مرشح محبوس ومنطقة تمتنع عن التصويت.. 10 مشاهد من انتخابات تونس

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