مصممة جرافيك تخلد ذكرى فؤاد المهندس بأعمال مستوحاة من إبداعاته

خلدت شيرين عاطف مصممة جرافيك، ذكرى وفاة الفنان فؤاد المهندس بتصمميات مستوحاة من أفلام ومسرحياته، موضحة أن الفكرة جاءتها تزامنًا مع ذكرى رحيله، التي تحل اليوم.

وأضافت شيرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، مقدمة برنامج "صباح الورد"، عبر شاشة "ten"، أن أهم الأعمال التي حرصت على تخليدها هي مسرحية "سك على بناتك"، ومسرحية "سيدتي الجميلة"، وفيلم "أخطر رجل في العالم".

وتابعت مصممة الجرافيك: "مفيش حد مبيحبهوش، وكان من الطبيعي إني أحاول أعمل أي حاجة من باب التقدير، كانت رسومات بسيطة بألوان ثابتة في كل التصميمات، وكانت اللون الأصفر والبرتقالي، ودي ألواني المفضلة، وبتدينا إحساس بالتميز".

وعن تفاصيل الرسالة التي تلقتها من حفيد الفنان الراحل، قالت "شيرين"، إنها تلقت رسالة منه عبر صفحتها الشخصية على طفيس بوك"، عبر خلالها عن إعجابه بأعمالها، متابعة "كان شيئًا مميزًا جدًا، وأسعدني كثيرًا".