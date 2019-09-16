قال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم، إن الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اعتمد تنسيق المرحلة الرابعة للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2020 /2019 بحد أدنى 200 درجات.

وكان الحد الأدنى في المرحلة الأولى 215 درجة، وفي الثانية 210 درجات والثالثة 205، وذلك بناء على مذكرة تم رفعها من السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بوجود أماكن شاغرة في التعليم العام.

وأضاف "الديب" في بيان صادر عن المديرية، أن النزول بتنسيق القبول في المرحلة الرابعة إلى 200 درجات بغرض شغل الأماكن الشاغرة في 4 إدارات تعليمية في الإسكندرية هي: إدارات وسط والجمرك وغرب وبرج العرب.

والجدير بالذكر أن أعداد الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغت 67646 طالبا .