افتتح يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ورأفت عبد الله عبد الرؤوف مدير إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية، اليوم، أولى فعاليات تدريب أخصائيي التطوير التكنولوجي، وذلك للمرحلة الأولى لأخصائي أقسام التطوير التكنولوجى بالإدارات والتطوير التكنولوجي بالمدارس.

وأوضح "الديب"، أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة أخصائيي التطوير التكنولوجى على مستوى المديرية كمرحلة أولى، على أن فعاليات التدريب تستمر لمدة 3 أيام، ويتبعها المرحلة الثانية، التي من المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء المقبل لمعلمي الحاسب الآلي على مستوى مديرية التربية والتعليم بالإسكندري.

وأشار إلى أن فعاليات التدريب جاءت تحت إشراف صبحى عبدالرحمن ومحمد رزق العجمي، وذلك بمدرسة مجمع محمد زهران بإدارة شرق التعليمية بالمسرح.