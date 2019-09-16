قال المهندس محمد رشوان مدير برامج التمويل والتسويق بالمؤسسة القومية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن تولي اهتمامًا كبيرا بالأسر الأكثر احتياجا، وكذا المعاقين ذهنيا، حيث تعتبر المؤسسة الجناح التنفيذ لوزارة التضامن للاهتمام بتلك الفئات.

وأضاف رشوان، خلال لقاء ببرنامج "ملفات" المعروض على قناة "النيل للأخبار"، أن هناك 8 مؤسسات تعمل على خدمة المعاقين، منها مؤسسة لخدمة شديدي الإعاقة الذهنية، ومؤسستان للفتيات، و5 مؤسسات للذكور، حيث إنهم يقومون بالمؤسسات إقامة كاملة، وإن خطة العمل تتضمن العمل على الاستفادة من القدرات الذهنية لدى هؤلاء الأولاد، وتنميتها، وتمدهم بالتمويل المادي.

وأشار مدير برامج التمويل بوارة التضامن، إلى أن من يريد التواصل معهم لمساعدته في التعامل مع حالة لديه معاقة ذهنيا، يمكنه التوجه إلى مبنى إدارة التضامن الاجتماعي في القاهرة أو الجيزة بمجمع الخدمات، وهناك سيعرف عناوين المراكز التي تقدم الخدمات وكيفية إلحاق الأبناء بها.