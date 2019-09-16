تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، 4 مصانع في المنطقة الحرة بمدينة نصر بعد تطويرها، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير التنمية المحلية، ووزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمستشار محمد عبدالوهاب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبدأت جولة رئيس الوزراء بزيارة لمصنع الشركة المصرية العالمية للمنسوجات "طاي"، ويبلغ حجم استثماراته 11 مليون دولار وحجم صادراته الخارجية خلال العام المالي الماضي 8 ملايين دولار، ونجح في توفير 1279 فرصة عمل.

بعدها أجرى مدبولي جولة تفقدية بمصنع شركة "ليوني وايرانج سيستمز إيجيبت"، الذي يعمل في صناعة الأنظمة السلكية والكهربائية للسيارات، ويبلغ حجم استثماراته 74 مليون دولار، وبلغ حجم صادراته الخارجية خلال العام المالي الماضي 2018/2019 نحو 154 مليون دولار، ما ساهم في توفير 5 آلاف فرصة عمل.

وشملت الجولة زيارة مدبولي لمصنع شركة "أتلانيك أندستيريز" الذي يعمل في صناعة المشروعات الغازية، حجم استثماراته 158 مليون دولار، وحجم صادراته العام المالي الماضي 419 مليون دولار، ويصدّر منتجاته لـ44 دولة، ووفر 306 فرص عمل، كما تفقد مصنع شركة صحارا للطباعة المتخصصة في طباعة الكتب والمجلات والصحف، وتبلغ حجم استثماراته 11 مليون دولار، وبلغت صادراته العام المالي الماضي 6 ملايين دولار، ووفر 352 فرصة عمل.

وخلال جولاته في المصانع، حاور رئيس الوزراء العاملين والعاملات بها، إذ أشاد بجهودهم ودعمهم لوطنهم في هذه المرحلة من عمر مصر.

وعلى هامش الزيارة، أكد رئيس الوزراء اهتمامه بزيارة المصانع المختلفة خاصة مصانع القطاع الخاص، قائلا: "سأكرر ما سبق وقلته، الصناعة بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت".

ولفت مدبولي إلى أنّ الحكومة تعمل على إزالة العقبات، ومواجهة التحديات في هذا القطاع المهم الذي يوفر فرص عمل ويوفر العملة الصعبة من خلال عمليات التصدير، موضحا أنّ المصانع التي تفقدها اليوم تصدر منتجاتها إلى دول كثيرة على مستوى العالم.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ أهم العقبات التي تعمل الحكومة على إزالتها حاليا هي التعقيدات البيروقراطية في عملية الإفراج الجمركي عن البضائع، ولدينا نحو 17 إجراء لحين الانتهاء من هذه العملية، وهناك تكليف للجهات المعنية بالانتهاء من حل هذه المشكلات، وتيسير الإجراءات قبل نهاية هذا العام.

وأكد مدبولي اتخاذ إجراءات مهمة في ملف رد المستحقات المتأخرة للمصدرين، سيتم الإعلان عنها اليوم، موضحا أنّ هذا الملف أحد الملفات الصعبة التي اقتحمتها الحكومة، وحققت فيها تقدما.