البيت الفني للمسرح ينعى سخسوخ: خسرنا قيمة كبيرة

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الكاتب المسرحي والناقد والأكاديمي الكبير الدكتور أحمد سخسوخ، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال رئيس البيت الفني للمسرح، في بيان صادر اليوم: "خسر المسرح المصري بوفاة الناقد المسرحي أحمد سخسوخ قيمة مسرحية كبيرة، أثرت في أجيال متعاقبة من المسرحيين، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

أحمد سخسوخ، كاتب مسرحي وأكاديمي ولد عام 1947 تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد المسرحي عام 1975، سافر على نفقته الخاصة إلى النمسا والتحق بدراسة المسرح بمعهد العلوم المسرحية، جامعة فيينا، وناقد متخصص في الدراما، يعمل أستاذاً للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيساً سابقاً لقسم الدراما والنقد ووكيلاً، ثم عميداً -سابقاً- للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية، وله العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والنقدية المتخصصة في المسرح.