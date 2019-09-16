أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة بمبادرات لتسوية مشكلات كثيرة جدا، كانت متراكمة منذ الفترات والعهود السابقة، وأثرت على انطلاقة الدولة.

الدولة ملتزمة بسداد المعاشات كبند أساسي في الموازنة

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقد قبل قليل في مقر رئاسة مجلس الوزراء، أنّ الحكومة نجحت في إبرام اتفاق تاريخي لتسوية أموال المعاشات الموجود لفترات طويلة جدا، والدولة ملتزمة بسداده كبند أساسي في الموازنة العامة، إضافة لحل التشابكات المالية الموجودة بين الوزارات والجهات المعنية في الدولة مثل الكهرباء والبترول والمالية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنّ الحكومة تسعى لحل المشكلات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، موضحا أنّ أي جهة كانت تقيم الدولة المصرية كانت تتحدث عن مشكلات هيكلية في الاقتصاد، مثل التشابكات المالية، والحكومة حريصة على حل تلك المشكلات.