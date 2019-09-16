قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تولي ملف الصناعة كل الاهتمام بتشجيع المصنعين، مشيرا إلى أنه ملف موجود على قمة أولويات الدولة في تلك المرحلة.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل في مقر رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ركزت خلال العام الماضي على كل المشكلات والتحديات التي تواجه عملية التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات المصرية للخارج، خرجت بمشكلات متراكمة منذ عشرات السنين.

وأوضح مدبولي أنه يتحدث بشفافية، وأنه كلما يدخل في ملف ويناقش تفاصيله يجد هناك تحديات ومشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة، ومتأصلة في الجهاز الإداري للدولة للأسف، مضيفا: "لكننا نقتحم تلك المشكلات، ونحلها بإرادة سياسية قوية، لكن تلك المشكلات لا تحل في يوم وليلة".