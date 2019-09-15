يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدا، فعاليات إطلاق برنامج تحفيز الصادرات المصرية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

كما يشهد رئيس الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة غدا.