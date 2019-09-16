قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم، إن بلاده تعمل مع شركائها لمعرفة منفذ الهجمات على منشآت "أرامكو" في السعودية، مشيرا إلى أن "الهجمات تزيد خطر تصعيد الأوضاع"، نقلا عن "روسيا اليوم".

وقال ماس، في مؤتمر صحفي إن "برلين تعكف حاليا مع شركائها على تحليل الموقف لمعرفة المسؤول عن هذا الهجوم وكيف حدث".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الأحد، إن الولايات المتحدة "مستعدة" لرد محتمل على الهجمات، بعدما ألقى مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية بالمسؤولية عن الهجوم على إيران.

وقالت إيران، إنَّ الاتهامات بأن لها دور في الهجوم على المنشآت البترولية السعودية "غير مقبولة" و"لا أساس لها".

وأدان عباس الموسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية هذه الادعاءات، معتبرًا أنَّ "نسب هجوم أرامكو لإيران لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار الحد الأقصى من الكذب".

وتعرضت السعودية، في 14 سبتمبر، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط، وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ10 طائرات مسيرة.

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم، عن مصادر أن عودة "أرامكو" السعودية إلى مستويات الإنتاج الطبيعية "قد تستغرق شهورا"، وذلك بعد تراجع إنتاجها النفطي بنحو النصف عقب هجمات على منشآت نفطية.