قالت مستشارة البيت الأبيض، كيليان كونواي، إن وزارة الطاقة الأمريكية مستعدة للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، إثر هجمات أرامكو، مشيرة في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك في حالة أي هجوم إيراني على السعودية،حسبما أفادت قناة "العربية".

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة "مستعدة للاستعانة بموارد من احتياطيات النفط الاستراتيجية الخاصة بها إذا لزم الأمر لتعويض أي اضطرابات في أسواق النفط"، وذلك في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية

وحذر الاتحاد الأوروبي، الأحد، من "تهديد حقيقي للأمن الإقليمي" في الشرق الأوسط بعد هجمات على منشأتين نفطيتين بالسعودية هددت بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية، وزعمت ميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران مسؤوليتها عنها.

وقالت فيدريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان: "هجوم الأمس بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية يمثل تهديداً حقيقيا للأمن الإقليمي".

وأضافت: "وفي وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار".

ودعت موجيريني إلى "أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد" لكنها لم تخض في مزيد من التفاصيل.