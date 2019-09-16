أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن بدء قبول طلبات مقدمي الخدمات الصحية الذين يرغبون في التعاقد مع الهيئة، وذلك بمناسبة البدء في تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وتستعرض "الوطن" شروط التعاقد والمستندات المطلوبة على النحو التالي:

شروط التعاقد

استيفاء المنشأة الطبية لشروط ومعايير الجودة وفقًا للمواصفات القياسية الصادر من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

الالتزام بتوفير التجهيزات اللازمة لقراءة بطاقة الانتفاع الإلكترونية الصادرة عن الهيئة، وكذلك نظم المعلومات الخاص بالمطالبات.

سداد رسوم التعاقد المكررة طبقًا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية.

المستندات المطلوبة للتعاقد مع "المستشفيات، مراكز العلاج، معامل التحاليل، مراكز الأشعة، مراكز العلاج الطبيعي، الصيدليات":

طلب التعاقد (مرفق نموذج الطلب).

عقد التأسيس وتعديلاته.

صورة حديثة من السجل التجاري.

صورة البطاقة الضريبية سارية والقيمة المضافة.

بيانات بالخدمات الطبية المقدمة في كافة التخصصات المختلفة.

بيان الأطباء (الاستشاريين والاخصائيين العاملين وفقًا لكل تخصص) وشهادات الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

بيان بفروع مقدم الخدمة على مستوى الجمهورية وعنوانها.

المستندات المطلوبة للتعاقد مع الأطباء

طلب التعاقد (مرفق نموذج الطلب).

المؤهلات العلمية الحاصل عليها الطبيب.

تصنيف الطبيب وفقا لتصنيف نقابة الأطباء.

ترخيص مزاولة المهنة.

القيد في نقابة الاطباء.

شهادات الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

صورة حديثة من السجل التجاري.

صورة من البطاقة الضريبية سارية والقيمة المضافة.

عنوان عيادة الطبيب والفروع إن وجد ومواعيد الكشف.

ترسل الطلبات على البريد الإلكتروني: Registration@UHIA.gov.eg، ويمكنك تحميل نموذج طلب التعاقد من هنــــــا.