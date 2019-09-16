عبدالعال يبحث التنسيق سياسيا واقتصاديا مع رئيس "الأمة الكويتي"

التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بالدكتور مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي والوفد المرافق له، حيث استقبل عبدالعال الوفد الكويتي بمكتبه اليوم، بحضور وكيلي مجلس النواب السيد الشريف وسليمان وهدان.

وتناول اللقاء التنسيق المستمر بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية، ودعم العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري ومجلس الأمة الكويتي.

وأجرى الغانم زيارة للبرلمان المصري في 7 مارس الماضي، التقى خلالها الدكتور عبدالعال، بعدها زار عبدالعال الكويت، وناقش عدد من الموضوعات مع رئيس مجلس الأمة الكويتي، والتقي خلالها أمير دولة الكويت.